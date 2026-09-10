انطلاق اختبارات الموهوبين للمرحلة الثانية في سبع محافظات

وذكر بيان للوزارة، ورد لـ ، أن "اختبارات الموهوبين للمرحلة الثانية انطلقت في سبع محافظات".وأضاف البيان، أن "التنظيم موحد ويضمن العدالة وتكافؤ الفرص".