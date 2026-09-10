ضبط عجلتين في منفذ ربيعة تسببتا بهدر أكثر من 46 مليون دينار من المال العام

وذكر بيان لمديرية منفذ الحدودي ورد لـ ، أنه "بناءً على استحصال موافقة قاضي تحقيق محكمة ربيعة، تمكنت كوادِر نقطة البحث والتحري من ضبط عجلتين محملتين بمادة (أمبولات بلاستيك)، المشمولة بقرار حماية المنتج المحلي بنسبة 65%، دون استيفاء نسبة الحماية المقررة قانوناً".وأضاف البيان أن عدم استيفاء الرسم المقرر تسبب بإهدار في المال العام بمبلغ مقداره (46,687,043) ستة وأربعون مليوناً وستمائة وسبعة وثمانون ألفاً وثلاثة وأربعون ديناراً عراقياً، مؤكداً تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة العجلتين مع المواد المضبوطة إلى مركز شرطة جمرك ربيعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقصرين.