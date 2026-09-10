من التأهيل إلى الإنتاج.. سجون 5 محافظات ترفد المدارس بمستلزمات دراسية

وذكر بيان لإعلام الوزارة ورد لـ ، أن "المؤسسات الإصلاحية التابعة للوزارة في سجون (بابل، العدالة/2، ، المركزي، والنجف الأشرف)، أنجزت المبادرة تحت إشراف كوادر مختصة، لتوظيف طاقات النزلاء في أعمال ذات منفعة عامة تسهم في ترسيخ قيم العمل وإكسابهم مهارات مهنية تفيدهم بعد انقضاء مدة محكومياتهم".من جانبه، أكد وزارة العدل مراد ، أن "فلسفة الإصلاح الحديثة لا تقتصر على تنفيذ العقوبة، بل تمتد لتأهيل النزيل وإعادة دمجه في المجتمع بصورة إيجابية"، مشيراً إلى أن "تحويل مخرجات التأهيل إلى منتجات تخدم مؤسسات الدولة يترجم توجه الوزارة نحو جعل السجون البيئة الإنتاجية والتأهيلية المناسبة".