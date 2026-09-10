هيئة الإعلام تعلن وضع خطة لبناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي

وذكر بيان للهيئة، أن " التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات، بليغ أبو كلل، استقبل مستشار رئيس لشؤون ، ، لبحث آفاق التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة وتطوير البنية التقنية الوطنية".وأضاف، أن "اللقاء تضمن مناقشة مشروع للتعاون في تأسيس بنية وطنية متخصصة تعتمد أحدث التقنيات اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات المتقدمة".وأشار إلى أن "الاجتماع تناول أهمية الاستثمار في الشباب وتطوير مهاراتهم في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، وإتاحة الفرص أمام الطاقات الوطنية للمشاركة في تطوير المشاريع المستقبلية وبناء الخبرات القادرة على مواكبة التحولات التكنولوجية العالمية".وأكد أبو كلل "أهمية الانتقال من استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى بناء البنى التحتية التي تمكّن المؤسسات العراقية من تطوير حلولها ومشاريعها"، مشيرا إلى "أهمية الشراكة مع الخبرات الوطنية والأكاديمية والاستفادة منها في تطوير البيئة التقنية".وأضاف البيان، أن "الجانبين اتفقا على مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات ودراسة المشاريع والمبادرات المقترحة، بما يسهم في بناء قدرات وطنية متقدمة وتطوير بيئة داعمة للذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مختلف القطاعات والمؤسسات".