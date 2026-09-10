توجيهات من السيد الصدر تخص الأسواق والحجاب وصور "آل الصدر"

وقال في بيان رسمي ورد لـ ، إن " الأشرف عاصمة التشيع في العالم أجمع، ومن هنا يجب أن لا تصدر تصرفات تسيء لهذه ، ونخص أولاً (السوق) وما يحدث فيه من تعديات شرعية وصحية".وأوصى بـ ثلاث نقاط رئيسية:*تفعيل الرقابة الشديدة على الأسواق والمطاعم والمحلات والقصابة وكل المنتجات، واشتراط مطابقتها للقواعد والصحية، مهدداً بـ "وقفة" في حال عدم التحرك.*التأكيد على ارتداء الحجاب للعاملات في وسائل النقل العامة، ولا سيما المتوجهة إلى النجف ومطارها.*منع البضائع المحرّمة فضلاً عن الطعام والشراب وكل ما هو مخل بقانون التطبيع والقوانين السماوية والإنسانية.كما أعلن الصدر منعاً باتاً لاستعمال صور آل الصدر في جميع المجالات التجارية، واصفاً الفعل بأنه "غير لائق وفيه استنقاص منا آل الصدر"، مشدداً على أن "سمعة آل الصدر وسمعة النجف الأشرف خطوط حمراء لا يجوز تعديها".