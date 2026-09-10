الهيئة القيادية لتحالف العزم ووزير المالية يبحثان الملفات ذات الاهتمام المشترك

لتحالف العزم ذكر في بيان ان اللقاء تناول أهمية، الإسراع في صرف مستحقات الفلاحين، الذين سوقوا محاصيلهم الزراعية، وتثبيت موظفي العقود في جميع الوزارات على الملاك الدائم ضمن الموازنة الاتحادية المقبلة.كما وطالبت الهيئة القيادية خلال اللقاء، بإنصاف منتسبي الجيش العراقي السابق، وصرف مستحقاتهم المالية.