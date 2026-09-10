عودة تدريجية لساعات تجهيز الكهرباء في إقليم كردستان

كشف مصدر في فريق مشروع "روناكي" (النور)، أن الحكومة أجرت مباحثات مكثفة مع إدارة الشركتين أسفرت عن وضع حد لنقص إمدادات الطاقة، موضحاً أن حصص وساعات التجهيز المخصصة للمشتركين ستشهد تحسناً واستقراراً متصاعداً وصولاً إلى المعدلات الاعتيادية، بحسب وسائل اعلام كردية.وكانت الأيام القليلة الماضية قد شهدت قيام شركتي "ماس" و"قيوان" باقتطاع نحو 550 ميغاواط من حصة لإقليم كوردستان، الأمر الذي ألقى بظلاله السلبية على المنظومة وتسبب في انقطاعات ملموسة للتيار الكهربائي لساعات طويلة في مدن ومناطق مختلفة.وكان المشرف على مشروع "روناكي"، ياسين، قد أوضح في تصريحات سابقة أن خطوة الشركتين بخفض التوليد تمّت بشكل أحادي ومفاجئ، ومن دون أي تشاور أو استحصال موافقة رسمية من وزارة الكهرباء في الإقليم، لافتاً إلى أن الوزارة رفضت تماماً الذرائع التي ساقتها الشركتان والمتعلقة بـ "إجراء أعمال صيانة".وأشار ياسين إلى أن الشركتين تقومان في الوقت الراهن ببيع ما بين 1400 إلى 1500 ميغاواط من الطاقة للحكومة الاتحادية في ، وتتقاضيان العائدات المالية الضخمة لهذه المبيعات مباشرة لحسابهما الخاص دون تحويل أي نسب أو مبالغ إلى العامة لحكومة .