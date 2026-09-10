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عودة تدريجية لساعات تجهيز الكهرباء في إقليم كردستان
محليات
2026-09-10 | 07:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
136 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أعلنت حكومة
إقليم كردستان
، اليوم الخميس 10
أيلول/سبتمبر
2026، عن التوصل إلى تسوية ومعالجة نهائية لأزمة الطاقة مع شركتي "ماس" و"قيوان" الاستثماريتين، مؤكدة بدء عودة ساعات تزويد المواطنين بالتيار الكهربائي الوطني إلى مسارها الطبيعي تدريجياً.
كشف مصدر في فريق مشروع "روناكي" (النور)، أن الحكومة أجرت مباحثات مكثفة مع إدارة الشركتين أسفرت عن وضع حد لنقص إمدادات الطاقة، موضحاً أن حصص وساعات التجهيز المخصصة للمشتركين ستشهد تحسناً واستقراراً متصاعداً وصولاً إلى المعدلات الاعتيادية، بحسب وسائل اعلام كردية.
وكانت الأيام القليلة الماضية قد شهدت قيام شركتي "ماس" و"قيوان" باقتطاع نحو 550 ميغاواط من حصة
الشبكة الوطنية
لإقليم كوردستان، الأمر الذي ألقى بظلاله السلبية على المنظومة وتسبب في انقطاعات ملموسة للتيار الكهربائي لساعات طويلة في مدن ومناطق مختلفة.
وكان المشرف على مشروع "روناكي"،
كوجان
ياسين، قد أوضح في تصريحات سابقة أن خطوة الشركتين بخفض التوليد تمّت بشكل أحادي ومفاجئ، ومن دون أي تشاور أو استحصال موافقة رسمية من وزارة الكهرباء في الإقليم، لافتاً إلى أن الوزارة رفضت تماماً الذرائع التي ساقتها الشركتان والمتعلقة بـ "إجراء أعمال صيانة".
وأشار ياسين إلى أن الشركتين تقومان في الوقت الراهن ببيع ما بين 1400 إلى 1500 ميغاواط من الطاقة للحكومة الاتحادية في
بغداد
، وتتقاضيان العائدات المالية الضخمة لهذه المبيعات مباشرة لحسابهما الخاص دون تحويل أي نسب أو مبالغ إلى
الخزينة
العامة لحكومة
إقليم كردستان
.
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