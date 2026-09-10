ضبط موظـفين فـي بلديـة الموصل سرقا 60 دفتر وصولات جباية

الهيئة، وفي معرض حديثها عن عمليَّة الضبط التي نفَّذها فريق عمل مُديريَّة تحقيق ، أشارت إلى ضبط مُوظَّفين اثنين في مُديريَّة بلديَّة ، مُبيّنةً قيام المُتَّهم الأول بسرقة (60) دفتر وصولات جباية فارغة من شعبة الواردات في البلديَّة، وتسليمها إلى المُتَّهم الثاني، مقابل مبلغٍ من المال، لاستخدامها لتحقيق منفعةٍ شخصيَّةٍ.وأضافت إنَّه تمَّ ضبط أختامٍ ووصولاتٍ ومبالغ ماليَّةٍ بحوزة المُتَّهمين، مُنوّهةً بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين أمام قاضي المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهما وفق أحكام المادة (٤٤٤/ ١١) من قانون العقوبات.