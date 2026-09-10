تخفيض تسعيرة الأمبير الذهبي لشهر أيلول في النجف

وذكرت المحافظة في بيان ورد لـ ، إن "القرار جاء بناءً على كتاب الأشرف المرقم (3962) والمؤرخ في 2 أيلول 2026، وبمتابعة رئيس مجلس المحافظة الدكتور ، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين".وأضاف أن "محافظ الأشرف وجّه دائرة المولدات الأهلية في المحافظة باعتماد تسعيرة 13 ألف دينار للأمبير الذهبي لشهر أيلول، بدلاً من التسعيرة السابقة البالغة 15 ألف دينار".وأشار إلى أن "الإجراء يأتي في إطار دعم المواطنين ومراعاة ظروفهم المعيشية، والعمل على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر النجفية".