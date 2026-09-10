ضبط شاحنتين وإحباط هدر بالمال العام بأكثر من 19 مليون دينار بمنفذ سفوان

وقال المتحدث باسم الهيئة في بيان ورد لـ ، إنه "تمكنت مديرية منفذ الحدودي، بعد استحصال الموافقات القضائية من قاضي تحقيق محكمة سفوان، من ضبط عجلتين محملتين بأجهزة تبريد مركزي في نقطة البحث والتحري خارج الكمركي".وتابع: "حيث تبين من خلال التدقيق والكشف على الحمولة وجود فرق في الرسوم الكمركية المستحقة بلغت قيمتها (19,865,000) مليون دينار عراقي، مما سبب هدراً بالمال العام".وأشار الى انه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي، وإحالة العجلات والمواد إلى مركز شرطة سفوان، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين".