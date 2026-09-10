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بينها نسبة التظليل ومضاعفة الغرامات.. برلماني يكشف لـ السومرية تفاصيل تعديل قانون المرور
محليات
2026-09-10 | 11:12
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
617 شوهد
كشف النائب
محمد الخفاجي
، اليوم الخميس، تفاصيل تعديل
قانون المرور
، فيما أشار إلى خفض عدد من الغرامات المرورية وإلغاء مضاعفتها، فضلاً عن تحديد نسبة تظليل المركبات المسموح بها.
وقال
الخفاجي
لـ
السومرية نيوز
، إن "اليوم تمت القراءة الثانية لقانون تعديل المرور، وكان إنجازاً حقيقياً لمجلس النواب واللجنة المختصة،
لجنة الأمن
والدفاع"، مبيناً أن "القانون يتضمن تفاصيل كثيرة".
وأضاف أن "الغرامة المرورية تم تثبيتها بشكل رسمي ضمن التقرير، إذ خُفضت إلى النصف، فأصبحت غرامة الـ200 ألف دينار 100 ألف دينار، والـ100 ألف أصبحت 50 ألف دينار، فيما بقيت بعض الغرامات على حالها لأنها مخفضة أساساً".
وأشار إلى أن "أهم ما جاء في القانون هو إلغاء مضاعفة الغرامة"، موضحاً أن "
مديرية المرور
كانت قد اقترحت أن تكون هناك سماحية بعد فرض الغرامة، وفي حال تسديدها خلال 7 أيام يتم دفع 50 بالمئة منها، إلا أن هذه الفقرة أُلغيت".
وتابع الخفاجي: "اقترحنا أن تكون المدة 30 يوماً بعد فرض الغرامة، ويتم خلالها تسديد 50 بالمئة من قيمتها، من دون مضاعفة الغرامة".
وبشأن الغرامات التي يتم تسجيلها بواسطة أجهزة الرصد، قال الخفاجي إن "الغرامات المرورية التي ستكون عن طريق أجهزة الرصد، كالكاميرات والرادارات وغيرها، اقترحنا أن تكون بنسبة 50 بالمئة من مبلغ الغرامة الأصلي".
وأوضح: "على سبيل المثال، إذا كانت الغرامة 100 ألف دينار، وقام ضابط المرور بتسجيلها بناءً على
مشاهدته
، تكون الغرامة وفق قيمتها المحددة، أما إذا تم تسجيلها بواسطة
كاميرات
الرصد فتكون بنسبة 50 بالمئة".
وفيما يتعلق بتظليل المركبات، أكد الخفاجي أن "النص تضمن السماح بالتظليل لغاية 30 بالمئة مجاناً، بما يمكن أن يمنع حرارة الشمس، وهذا هو المطلوب"، مبيناً أن "ما زاد على هذه النسبة ويؤدي إلى حجب الرؤية سيكون مسموحاً وفق رسوم تحددها مديرية المرور".
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