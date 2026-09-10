وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام / إجرام من الإطاحة بمتهم يُدعى عثمان أنبوبة، متهم بسرقة أسطوانات الغاز من داخل الدور السكنية في مناطق متفرقة من العاصمة ".وتابعت: "جاءت العملية بعد تشكيل فريق عمل مختص وجمع المعلومات وإجراء التحريات الميدانية والفنية، التي أسفرت عن تحديد هوية المتهم ومكان تواجده، رغم محاولته تغيير أماكن إقامته بصورة مستمرة".وأشارت الى انه "بعد استحصال الموافقات الأصولية، تم نصب كمين محكم للمتهم داخل أحد الفنادق، حيث تمكنت المفارز من القبض عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق القانون".