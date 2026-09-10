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الإطاحة بـ"عثمان أنبوبة" المتخصص بسرقة أسطوانات الغاز من الدور السكنية ببغداد
محليات
2026-09-10 | 12:27
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
933 شوهد
أعلنت قيادة شرطة
بغداد
الكرخ
، اليوم الخميس، الإطاحة بـ"عثمان أنبوبة" المتخصص بسرقة أسطوانات الغاز من الدور السكنية.
وذكرت القيادة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، انه "تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام
الكرخ
/
قسم مكافحة
إجرام
المنصور
من الإطاحة بمتهم يُدعى عثمان أنبوبة، متهم بسرقة أسطوانات الغاز من داخل الدور السكنية في مناطق متفرقة من العاصمة
بغداد
".
وتابعت: "جاءت العملية بعد تشكيل فريق عمل مختص وجمع المعلومات وإجراء التحريات الميدانية والفنية، التي أسفرت عن تحديد هوية المتهم ومكان تواجده، رغم محاولته تغيير أماكن إقامته بصورة مستمرة".
وأشارت الى انه "بعد استحصال الموافقات الأصولية، تم نصب كمين محكم للمتهم داخل أحد الفنادق، حيث تمكنت المفارز من القبض عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق القانون".
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