أبرز ملفات نشرة الظهيرة على السومرية.. اليوم الثاني للتعداد السكاني وانباء تمديد حظر التجوال

# فرق الاحصاء تواصل لليوم الثاني اجراء عمليات التعداد السكاني، والتخطيط تجدد التأكيد على سرية المعلومات# الداخلية تنفي انباء تمديد حظر التجوال.. وتكشف عن وجود فرق مختصة ترافق العدادين لمعالجة الشائعات# بعد دخول آلاف .. تحذيرات من تناحر قومي في كركوك، ومطالبات بتأجيل اعلان نتائج التعداد