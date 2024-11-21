بالأرقام.. نسب التعداد السكاني في عموم العراق

تنشر نيوز، نسب التعداد السكاني الذي جرى في عموم .



وشهد يومي 20 و21 تشرين الثاني الحالي إقامة التعداد السكاني الشامل منذ عام 1987 وبعد تعداد 1997 الذي لم يشمل محافظات إقليم العراق، وقامت الحكومة العراقية بفرض حظر شامل للتجوال خلال هذين اليومين.

أدناه نسب التعداد السكاني..

- 80.48%

- نينوى 98.60%

- أربيل 96.31%

- السليمانية 94.76%

- البصرة 89.85%

- بابل 94.78%

- 98.10%

- ذي قار 86.84%

- النجف الأشرف 92.27%

- كركوك 97.74%

- 95.99%

- صلاح الدين 98.16%

- كربلاء المقدسة 95.81%

- واسط 98.68%

- الديوانية 95.33%

- دهوك 95.25%

- ميسان 91.23%

- المثنى 94.73%