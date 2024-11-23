الكشف عن عمليات اختلاس جديدة بمصرف حكومي في كربلاء

وأوضحت في بيان ورد لـ نيوز، أن "العمليَّة تمَّت بإشرافٍ مباشرٍ من قاضي تحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، حيث كشف فريق مُؤلَّف في تحقيق في المحافظة، وضمن إطار أعمال المُتابعة والتدقيق التي يقوم بها في مصرف الرافدين - فرع الحسينيَّـة، اختلاس مبلغ من المال تمَّ تسديده من قبل اثنين من المُقترضين".وأضافت الهيئة، أنه "تمَّ ضبط إضبارتي المُقترضين مع كشف حاسبةٍ بالتسديدات النقديَّـة التي ظهرت بموجبها الأقساط المُختلسة"، موضحة أن "مدير المصرف السابق قام بالاشتراك مع مسؤولي القروض والكاونتر ومُوظَّف الحاسبة باختلاس مبالغ الأقساط".وتابعت الهيئة، أنَّ "المُتَّهمين سبق أن تمَّ إلقاء القبض عليهم بعد صدور مُذكَّرة قبضٍ بحقهم من قبل قاضي التحقيق المُختص؛ إثر كشف عن اختلاسهم مبالغ ماليَّة بعد قيامها بتدقيق (٢٤١٣) إضبارةً على مدى ثلاثة أسابيع، عبر تنظيم معاملات قروضٍ وهميَّةٍ لشراء السيَّارات".وأشارت الهيئة، الى "تدوين أقوالهم وعرضهم على قاضي تحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة (٣١٥) من قانون العقوبات".ومن الجدير بالذكر أنَّ أعلنت في الحادي والعشرين من آب الماضي إلقاء القبض على (٥) مُوظَّفين في المصرف؛ على خلفيَّة اختلاسهم مبلغاً من المال بعد تدقيق أضابير المُقترضين، واستمارات الكفيل وعقود الاقتراض، ووصولات القبض وكشوفات المُطابقة اليوميَّـة، وجداول الحاسبة والبرنامج الإلكترونيّ، وفقا لهيئة النزاهة.