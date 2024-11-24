بالصورة.. حادث مميت في كركوك

نيوز – محلي

افاد مصدر محلي، اليوم الاحد، بأن ثلاثة اشخاص لقوا مصرعهم بحادث سير في .

وقال لـ نيوز، ان "حادث سير وقع على طريق – الحويجة، ما أدى الى احراق سيارة مدنية ومصرع ثلاثة اشخاص".

وأضاف ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثث الى الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا في ملابساته".