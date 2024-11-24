بغداد.. إحباط عملية "بيع طفلة" من قبل والدتها

وقال في حديث لـ نيوز، إنه "بمتابعة ومراقبة ونصب كمين محكم، قوة أمنية تتمكن من إحباط عملية بيع طفلة عن طريق والدتها بمبلغ قدره 80 الف دولار امريكي لشخص كان معها داخل احد المطاعم ضمن منطقة الكرادة".

وأضاف أنه "تم اعتقال الام والشخص المشتري وايداعهما التوقيف".