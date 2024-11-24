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بغداد.. إحباط عملية "بيع طفلة" من قبل والدتها
محليات
2024-11-24 | 15:52
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,530 مشاهدة
أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، بإحباط عملية "بيع طفلة" من قبل والدتها في
بغداد
.
وقال
المصدر
في حديث لـ
السومرية
نيوز، إنه "بمتابعة ومراقبة ونصب كمين محكم، قوة أمنية تتمكن من إحباط عملية بيع طفلة عن طريق والدتها بمبلغ قدره 80 الف دولار امريكي لشخص كان معها داخل احد المطاعم ضمن منطقة الكرادة".
وأضاف
المصدر
أنه "تم اعتقال الام والشخص المشتري وايداعهما التوقيف".
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