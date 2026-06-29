بعد عملية الخضراء.. النزاهة تكشف عن مصير الأموال المهربة الى خارج العراق

وقال لدائرة الاسترداد في ، عباس متعب، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "دوائر هيئة النزاهة، ولا سيما دائرة الاسترداد، تعد من الدوائر السباقة في مجال التحول الرقمي"، مبيناً ان "الهيئة تمكنت من حجز كميات كبيرة من الأموال في الخارج، الأمر الذي حال دون تمكن مرتكبي جرائم الفساد من التصرف بها".وتابعت ان "هيئة النزاهة تعمل، بالتنسيق مع وزارة العدل، على إقامة دعاوى مدنية لاسترداد الأموال المحجوزة، والتي تقدر بكميات كبيرة".واضافت، ان "دائرة الاسترداد، وبجهود رئيس هيئة النزاهة، محمد وكوادر الهيئة، نجحت في حجز واسترداد أموال"، لافتاً الى "عدم وجود تشريعات متكاملة تنظم عمليات الاسترداد".واشارت، أن "هناك مسودة قانون خاصة بالاسترداد ستعرض قريباً على "، مردفاً أن "دائرة الاسترداد حققت نجاحات كبيرة خلال العام الحالي، ومن المؤمل الإعلان عن المزيد من الإنجازات خلال الأيام المقبلة".