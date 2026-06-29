حملة كبرى في سوق مريدي

‏وقال المتحدث الرسمي باسم الأمانة عدي الجنديل في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "الحملة تأتي استكمالاً لحملات سابقة استهدفت إزالة التجاوزات الثابتة داخل السوق"، مشيراً إلى "استمرار الإجراءات الميدانية لمعالجة مختلف أشكال الاستغلال غير القانوني للأرصفة والمرافق العامة".‏وأكد "وجود تنسيق متواصل لتنظيم عمل الباعة الجوالين من خلال وضع آليات تسمح لهم بممارسة نشاطهم التجاري بشكل منظم، بما يضمن عدم الإضرار بمشاريع التطوير الجارية أو عرقلة أعمال التأهيل في مناطق العاصمة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على مصادر رزقهم ضمن أطر قانونية".‏وبين الجنديل أن "بعض حالات الباعة الجوالين يتم التعامل معها عبر فرض الغرامات أو رفع التجاوزات التي تتعارض مع خطط التطوير الحضري"، مؤكداً أن "استغلال الأرصفة بشكل كامل يعدُّ مخالفة قانونية باعتبارها ملكاً عاماً".‏وشدد على أن "حملات رفع التجاوزات مستمرة في مختلف مناطق دون استثناء، بهدف منع أي مظاهر غير نظامية وإعادة تنظيم الفضاءات العامة بما ينسجم مع مشاريع التأهيل والتطوير الجارية".