وزير المالية السابق تنفي مزاعم هروبها خارج العراق او القبض عليها

وقال السابق في بيان ورد لـ ، "ننفي بشكل قاطع ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم هروب الوزير السابق خارج او إلقاء القبض عليها ضمن ما أُشيع أنه حملة لمكافحة الفساد أطلقها "، مبينة ان "هذه المعلومات عارية عن ولا تستند إلى أي مصدر رسمي موثوق".واستنكر المكتب "تداول الأخبار غير الدقيقة والإشاعات التي من شأنها تضليل الرأي العام"، داعيا "وسائل الإعلام والمحللين والناشطين إلى تحري الدقة والمهنية، والاعتماد على المصادر الرسمية قبل نشر أو تداول أي معلومات".ودعا المكتب ايضا " والاتصالات إلى "الاضطلاع بدورها في متابعة تداول الأخبار المضللة واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القوانين النافذة، بما يسهم في حماية المصداقية الإعلامية والحفاظ على حق المواطنين في الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة"، لافتا الى "اننا سنتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يروج هذه الإشاعات دون الاستناد إلى مصادر رسمية".