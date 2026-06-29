صيف العراق الطبيعي.. جميع المحافظات في الموجة الاربعينية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الثلاثاء سيكون صحوا في عموم البلاد والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومتغيرة الاتجاه خفيفة السرعة في ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد"، مبينة ان "طقس يوم الاربعاء المقبل سيكون صحوا على العموم مع ظهور بعض الغيوم في المنطقة الشمالية والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومتغيرة الاتجاه خفيفة السرعة في المنطقة الشمالية ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق في عموم البلاد".واضافت ان "طقس يوم الخميس المقبل سيكون صحوا في عموم البلاد والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومتغيرة الاتجاه خفيفة السرعة في المنطقة الشمالية ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق في عموم البلاد"، مشيرة الى ان "طقس الجمعة المقبلة صحوا في عموم البلاد والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".