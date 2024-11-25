تنويه حكومي يخص الوضع القانوني للعمالة الاجنبية

وقالت المديرية في بيان، "بناءً على ماجاء بقرار رقم ٢٤٨٣ لسنة ٢٠٢٤ الفقرة السابعة، بشمول العمالة السورية والبنغلاديشية والباكستانية، الداخلين عن طريق اقليم الى باقي محافظات العراق، بتكييف الوضع القانوني والمفتوح التقديم عليه حالياً ومنحهم فترة لا تزيد عن (٣٠) يوماً لاكمال الاجراءات".

وأضاف البيان "يتم التقديم عن طريق الحجز الالكتروني من خلال الاستمارة المثبتة على منصة اور"، مردفا "لا يشمل التصحيح كل من انتهت صلاحية جواز سفره على ان تكون مدة النفاذية اكثر من سنة".