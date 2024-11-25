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تنويه حكومي يخص الوضع القانوني للعمالة الاجنبية
محليات
2024-11-25 | 15:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
907 مشاهدة
أصدرت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في العراق، الاثنين، تنويها يخص الوضع القانوني للعمالة الاجنبية في
العراق
.
وقالت المديرية في بيان، "بناءً على ماجاء بقرار
مجلس الوزراء
رقم ٢٤٨٣ لسنة ٢٠٢٤ الفقرة السابعة، بشمول العمالة السورية والبنغلاديشية والباكستانية، الداخلين عن طريق اقليم
كردستان
الى باقي محافظات العراق، بتكييف الوضع القانوني والمفتوح التقديم عليه حالياً ومنحهم فترة لا تزيد عن (٣٠) يوماً لاكمال الاجراءات".
وأضاف البيان "يتم التقديم عن طريق الحجز الالكتروني من خلال الاستمارة المثبتة على منصة اور"، مردفا "لا يشمل التصحيح كل من انتهت صلاحية جواز سفره على ان تكون مدة النفاذية اكثر من سنة".
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