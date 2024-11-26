السفير الكندي يزور مقر تحالف العزم في سامراء.. تأكيد على أهمية الدعم الدولي

وذكر بيان للتحالف، انه "زار السفير الكندي لدى كريستوفر بيم، مقر بسامراء، وكان في استقباله هاشم عزاوي، القيادي في العزم والنائب لمحافظ الدين، وبحضور عضو مجلس شمائل العبيدي وقائممقام سامراء أرشد عبد السلام".وجرى خلال اللقاء "بحث تعزيز العلاقات الثنائية ودعم استقرار العراق، حيث أكد عزاوي على أهمية الدولي ودور العزم بقيادة المهندس السامرائي في دعم الاستقرار والتنمية".من جانبه، أشاد السفير الكندي "بمكانة سامراء كعاصمة للحضارة الإسلامية، مثمنًا جهود العزم في تحقيق الاستقرار على المستوى الوطني".