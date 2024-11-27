السجن 15 سنة لتاجر مخدرات في واسط

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس في بيان ورد لـ نيوز، أن " المدان ضبط بحوزته 35 غرام من مادة المثيل امفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 27/ أولا من قانون والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و49 من قانون العقوبات واستدلالا باحكام المادة 132/ 2 منه".