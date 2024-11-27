اجحاف واستياء.. تحرك لتحشيد الرأي العام العراقي ضد هذا الامر

نيوز – سياسي

بعدما سحب مجلس في وقت سابق مسودة تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي أثار حفيظة الحقوقية، عاد هذا ليثير الجدل مرة أخرى بعد إصرار جهات سياسية على إعادته إلى طاولة النقاش داخل أروقة مجلس .

وذكرت الناشطة سارة الشمري في تصريح صحفي ان "قانون الأحوال الشخصية يشجع على زواج القاصرات ويحرم المرأة من المواريث، فضلاً عن مصادرة الحريات وفق مدونة دينية يضعها الدين".

وأضافت ان "إصرار جهات سياسية معينة على تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية هو مصادرة لكل حقوق النساء ومكتسباتهنّ اللاتي ناضلن من أجلها على مدى أكثر من ستة عقود مضت، عبر التشريعات القانونية التي تم إقرارها خلال المرحلة الماضية".

وأضافت، أن "قانون الأحوال الشخصية يحفظ للمرأة كرامتها خصوصاً فيما يتعلق بسن الزواج وقبولها بالزواج من عدمه، وحصر الزواج بالمحاكم كي لا تتعرض المرأة للظلم من ذويها".

وأشارت إلى أن "تعديل لن يمس مصالح فئة معينة من النساء أي المسلمات فقط، بل ستتعرض كل النساء العراقيات بمختلف دياناتهن ومذاهبهن وقومياتهن للإجحاف، خصوصاً أنه سيمتهن المرأة ويجعلها تخضع لقوانين فضفاضة تسلبها حقها".

وأبدت، الشمري، استغرابها من "وقوف 75% من أعضاء مجلس من النساء مع تعديل أو التزمن الصمت على أقل تقدير، بينما كان يجب أن يكونوا مدافعين عن حقوق المرأة".

من جهتها، دعت عضو مجلس السابقة، أزهار الشيخلي، إلى "تحشيد الرأي العام ضد تعديل قانون الأحوال الشخصية لما له من إجحاف بحق المرأة في العراق".

وقالت إن "قانون الأحوال الحالي 188 لعام 1959، وبشهادة خبراء والاجتماع يعد من القوانين المنصفة للمرأة، فهو لا يحتاج إلى تعديل، خصوصاً أن مسودة التعديل المقدمة ستضع المرأة في مواجهة عقبات اجتماعية كبيرة".

ولفتت، الشيخلي، إلى أن "التعديل الجديد سيؤثر على الأسرة، وواقع الأطفال في الطلاق عبر تغيير جهة الحضانة وغيرها، وهو يتنافى مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تحفظ للمرأة حقوقها".