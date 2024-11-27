نائب سابق يكشف سبب عدم تنفيذ "البصرة العاصمة الاقتصادية"

اعتبر النائب السابق الكعبي، الأربعاء، أن هناك تماهلاً او أسباب خفية وراء عدم تفعيل قانون عاصمة الاقتصادية، فيما أشار الى أن أموال مرصودة.

وقال خلال حديثه لبرنامج "بعد التحري" الذي تبثه السومرية، إن "قانون عاصمة الاقتصادية تم اقراره في 2017 والمفروض كل بصري يحلم بهذا لأنه إذا ما تم تفعيله تكون بحلة أخرى غير الحالية".

وأضاف "المفروض يكون هنالك نظام داخلي للقانون ويعد من قبل المحافظ وكان هناك تماهل او أسباب خفية لدى حالت دون إقرار وتنفيذ النظام الداخلي".

ولفت الى أن "أموال مرصودة في وزارة المالية"، مشددا بالقول "هناك من لا يريد الخير الى البصرة".

وأردف "لو فعل هذا ستكون بغير الحال الذي هي عليه"، مضيفا "كتابة النظام الداخلي للقانون ليست بسيطة وهي مهمة ويجب تكون هناك كوادر متخصصة".

وكان رئيس النفط والغاز النائب عدنان الجابري أعلن، أمس الثلاثاء، تقديم طلب لرئاسة مجلس النواب للموافقة على تقديم مساءلة شفاهية لمحافظ عن أسباب تأخير تطبيق قانون عاصمة الاقتصادية.

وبعد جدال سياسي استمر منذ العام 2010 حول قانون عاصمة الاقتصادية، استطاع مجلس النواب تشريعه عام 2017 إلا أنه حتى الوقت الحالي لم يتم تطبيقه.

وتُعد جنوبي من أكثر محافظات البلاد الغنية كونها تطفو على بحيرة من النفط وتمتاز بالقطاعات الاستثمارية المتمثلة بالطاقة والصناعات التحويلية والزراعة والإنتاج الحيواني والثروة البحرية، بالإضافة إلى السياحة وقطاع النقل والتخزين.





