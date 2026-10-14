زخات مطر لا تتوقف في هذه المناطق لثلاثة ايام.. الحرارة تعاود الانخفاض

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الخميس سيكون غائما في المنطقتين الوسطى والشمالية مع تساقط زخات مطر خفيفة الشدة تكون رعدية احيانا في أماكن متفرقة منهما، وغائم جزئي في والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط نهاراً في المنطقتين الوسطى والجنوبية الى (35) كم/س مسببة تصاعد غبار محلي خفيفة ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".واضافت ان "طقس يوم الجمعة سيكون غائما في المنطقتين الوسطى والشمالية مع تساقط زخات مطر خفيفة الشدة تكون رعدية احيانا في أماكن متفرقة منهما، وصحو مع تواجد بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية وفرصة لزخات مطر خفيفة في اقسامها الغربية والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض قليلا في "، مشيرة الى ان "طقس يوم السبت المقبل سيكون غائما جزئيا مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة الشدة في أماكن متفرقة في عموم البلاد الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".وتابعت ان "طقس يوم الاحد سيكون غائما جزئيا في عموم البلاد والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية".