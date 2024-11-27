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محافظ بغداد يعلن عن تأهيل وتطوير طريق 14 رمضان وآخر في المدائن
محليات
2024-11-27 | 12:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
841 مشاهدة
السومرية
نيوز – محلي
أعلن محافظ
بغداد
عبد المطلب العلوي، عن قرب المباشرة بتأهيل
طريقي
النهروان - الجسر الفرنسي و 14 رمضان.
وقال العلوي في بيان ورد لـ
السومرية
نيوز، انه "سيتم قريبا المباشرة بتأهيل
طريقي
النهروان - الجسر الفرنسي و14 رمضان في اقضية المدائن والطارمية"، مبينا ان "المشروعين يتضمنان
الأول
منهما انشاء ممر
ثاني
لطريق الجسر الفرنسي بطول (10) كم في ناحية النهروان التابع إلى قضاء المدائن، والثاني تأهيل وتوسعة وانارة طريق (14) رمضان بطول 12 كيلومتراً في ناحية العبايجي التابع لقضاء الطارمية".
وأضاف ان "مشروع تأهيل الجسر الفرنسي مخصص إلى ناحية النهروان، ضمن خطة مديرية طرق وجسور بغداد، وهو مشروع استراتيجي مهم يتضمن تطوير الطريق الرابط بين النهروان والجسر الفرنسي في قضاء الزوراء بطول (10) كيلومترات وبعرض (24) متراً بمواصفات عالية جداً، كما يتضمن انشاء طريق جديد بممرين وإنارة وتشجير ومنظومة سقي وكاميرات
مراقبة
أمنية وكافة أعمال التأثيث الحديثة، إضافة إلى مشروع انشاء جسر كونكريتي موازي للجسر الفرنسي ضمن خطة شرق القناة لسنة 2023".
وتابع: أن "مشروع تطوير وتوسعة طريق 14 رمضان يتضمن توسعة الطريق الحالي ونصب أعمدة إنارة وكاميرات أمنية ذكية وجميع أعمال التأثيث الحديثة"، لافتاً إلى "إعلان المشروعين كمناقصة عامة خلال الشهر الحالي، بعد إكمال جميع التعارضات الخاصة بها، مثل تعارضات الكهرباء والماء والاتصالات والانابيب النفطية، وغيرها من التعارضات المرتبطة بالدوائر الخدمية".
وأشار العلوي إلى "مراعاة مواصفات تستخدم لأول مرة في محافظة بغداد، من أجل ضمان جودة المشاريع من خلال زيادة مدة صيانة المشاريع إلى 3 سنوات وتضمين الكشوفات استخدام مواد اسفلتية حديثة بوليمرية بدرجة PG82-10 لم تستخدم سابقا في محافظة بغداد، ولأول مرة تم وضع شروط في المناقصات صارمة جدا لاستقطاب الشركات الكفوءة وإبعاد الشركات المتلكئة في التنفيذ".
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