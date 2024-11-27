بغداد.. انتحار رجل ومصرع آخر بحادثين منفصلين

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بانتحار رجل ومصرع آخر بحادثين منفصلين شرقي .

وقال في حديث لـ نيوز، إن "رجلا انتحر باسلوب شنق نفسه بواسطة حبل ضمن الصدر".

وأضاف أن "شاباً تعرض لصعقة كهربائية داخل داره ضمن الصدر، وتم نقله الى قريب وفارق الحياة قبل وصوله".



