طقس العراق.. أسبوع "جاف" من الأمطار والبرد المعتدل

وبحسب معلومات تقارير الانواء فان طقس اليوم السبت سيشهد استمرار الأجواء باردة، لكن الحرارة الصغرى سترتفع بحدود 4 درجات مقارنة بالايام الماضية.ويكون الطقس صحوا وجافا مع ظهور بعض الغيوم دون امطار في مناطق وسط وغرب .وتكون أدنى درجة حرارة صغرى مسجلة في العراق، في السليمانية وستبلغ 2 تحت الصفر، اما اعلى حرارة عظمى ستبلغ 20 في والمثنى وذي قار.وتكون الأجواء في مستقر حتى الأسبوع من شهر ديسمبر القادم، حيث سيكون الأسبوع الحالي منقطع الامطار بشكل تام، نتيجة استمرار تأثير نظام الضغط الجوي المرتفع على اجواء البلاد مؤديا الى عدم السماح لتشكل اي ممطرة تذكر.ومن المتوقع استمرار تأثير موجة البرد على اجواء البلاد خلال الاسبوع المقبل على ان يضعف تأثيرها نهاية الاسبوع القادم.