الرافدين يعلن المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ نيوز، انه "تمت المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري".وأشار الى انه "بمكان المتقاعدين ممن تصلهم الرسائل النصية التوجه لاستلام رواتبهم من اي مكان يتواجدون فيه".