مؤسسة "المنصة" الإعلامية تعلن إطلاق أولى أعمال موسم محرم الحرام

وستكون أولى أعمال هذا الموسم هو مسلسل “نبض آخر”، وهو مسلسل درامي يتناول رحلة اكتشاف الذات وسط أجواء عاشوراء بطريقة درامية.ويتألق في هذا العمل النجم العالمي “ألكسندر علوم” إلى جانب النجمة “رشا رعد”، مع عدد من نجوم الدراما العراقية على رأسهم الفنان القدير “خليل إبراهيم” والفنانة القديرة “إنعام الربيعي”، مع مجموعة مميزة من النجوم الشباب.وقد حرصت المنصة للعام الثاني على التوالي على الاهتمام بالموسم الخاص بمحرم الحرام وشهر صفر بأعمال درامية تعكس الأثر الذي تتركه القضية الحسينية في نفوس العراقيين.هذا وسيكون الموسم متبوعاً بعملين دراميين آخرين وهما مسلسل “باب القبلة” ومسلسل “كنا معكم”.كما تؤكد مؤسسة “المنصة” الإعلامية حرصها على تقديم أعمال درامية تليق بقيمة محرم الحرام، وتعكس الأثر الذي تركته فاجعة عاشوراء على بشكل خاص والعالم بشكل عام