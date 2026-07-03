الإعلام والاتصالات تلاحق منظومات البث التلفزيوني غير المرخصة وتحذر المواطنين من الاشتراك بها

وقالت الهيئة في بيان، ورد لـالسومرية نيوز، إن “الفرق الفنية التابعة لها، وبالتعاون مع الجهات القضائية والأمنية المختصة، نفذت سلسلة من عمليات الضبط بحق منظومات البث التلفزيوني المشفر العاملة من دون تراخيص أو موافقات رسمية، ضمن حملة مستمرة تستهدف إنهاء جميع الأنشطة المخالفة وإنفاذ القانون”.وأضافت أن “الإجراءات تستند إلى الصلاحيات المخولة للهيأة بموجب الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004”، مؤكدة أن “الحملة ستتواصل حتى إيقاف جميع منظومات البث غير المرخصة، مع إحالة القائمين عليها إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.وحذرت الهيئة المواطنين والجهات كافة من “التعامل مع خدمات البث التلفزيوني الأرضي العاملة بنظام (KU Band)، سواء عبر الاشتراك فيها أو شراء أجهزتها أو التعاقد عليها، لكونها خدمات غير مرخصة ومخالفة للتشريعات النافذة”.وأشارت إلى أن “المشتركين في هذه الخدمات قد يتعرضون لخسارة أموالهم من دون أي حماية قانونية”، مبينة أن “استيراد هذه الأجهزة أو بيعها أو الترويج لها أو تشغيلها يرتب مسؤولية قانونية على الجهات والأشخاص المخالفين”.ودعت الهيئة المواطنين إلى “الاعتماد على الخدمات المجازة رسمياً، والإبلاغ عن أي جهة تمارس أو تروج لخدمات بث غير مرخصة، دعماً لجهود إنفاذ القانون، وحفاظاً على حقوق المستفيدين، وصوناً للمنظومتين الإعلامية والاتصالاتية في العراق”.