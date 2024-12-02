الإعلام والاتصالات تدين حملة تضليل من مواقع تتبع "أجندات فاسدة"

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ نيوز، إنه "تؤكد هيئة الإعلام والاتصالات إدانتها لمحاولات بعض المواقع الإخبارية غير المهنية وغير المرخصة في والتي تمولها وترعاها جهات فاسدة تضررت مصالحها نتيجة إجراءات الهيئة القانونية، ودأبت هذه الجهات المشبوهة على نشر أخبار كاذبة ومضللة تستهدف الهيئة بشكل مباشر للتغطية على أجنداتها المخربة، التي الهيئة في مواجهة مستمرة معها".وأضاف البيان، أن "هذه المواقع التي تعمل بشكل غير قانوني، تسعى إلى تشويه سمعة مؤسسات المستقلة والإساءة إلى عملها في محاولة واضحة لعرقلة جهود الهيئة في مكافحة الفساد وتطبيق القانون".وأشار الى إن "هيئة الإعلام والاتصالات وهي تمارس دورها الوطني في حماية المال العام والدفاع عن حقوق المواطنين العراقيين، تعلن عن عزمها اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمحاسبة هذه الجهات المتورطة، بالاحتكام الى السلطة القضائية التي أثبتت مراراً التزامها بحماية الدستور ومؤسسات كافة ومنها الهيئات المستقلة".ودعت الهيئة، جميع المؤسسات الإعلامية الوطنية إلى "الالتزام بالمهنية وتقصي الحقائق من مصادرها الموثوقة، وعدم الانجرار خلف أجندات تخريبية تسعى إلى تشويه الصورة الناصعة للإعلام الذي يمثل ركيزة أساسية لبناء والمواطنة".وجددت هيئة الإعلام والاتصالات "التزامها التام بخدمة الوطن والمواطنين الكرام، ومواصلة جهودها في مواجهة الفاسدين وكل ما يهدد المسار الإعلامي المهني والهادف في العراق".