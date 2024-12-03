العدل تعلن عدد المفرج عنهم خلال شهر تشرين الثاني الماضي

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السورية نيوز، إن "العدد الكلي للمفرج عنهم في جميع دائرة الإصلاح العراقية في والمحافظات خلال الفترة من 1 تشرين الثاني ولغاية 30 تشرين الثاني من عام 2024 الجاري بلغ (594)".وأضافت الوزارة، أن "المفرج عنهم توزعوا بين 84 نزيلة و510 نزلاء"، مشيرة الى "إطلاق سراحهم بقرارات تمييزية، أو انتهاء مدة محكوميتهم، أو بالإفراج لحسن سلوكهم واجتيازهم مختلف الدورات التأهيلية، حسب توصية شعب البحث الاجتماعي ومصادقة الجهات القضائية على ذلك".