المرجعية تستجيب لنداء السوريين وتباشر بإغاثتهم في ريف دمشق

نيوز – محليات



باشرت العتبة الحسينية بتوجيه من المرجعية الدينية، اليوم الثلاثاء، بإغاثة السوريين ممن نزحوا جراء الأعمال الارهابية التي تشهدها مناطقهم، بعد ندائهم لها في مقطع لعدد من النازحين قرب مرقد زينب عليها السلام بريف دمشق.

وقال رئيس قسم العلاقات العامة في العتبة الحسينية المقدسة عبد الأمير طه المطوري في بيان ورد لـ نيوز، إنه "استجابة للنداءات التي أطلقها الأخوة من السوري، باشرت العتبة الحسينة المقدسة وبإيعاز من قبل المرجعية الدينية العليا عبد الكربلائي، بتمديد عقود الفنادق المستأجرة في منطقة زينب (عليها السلام) التي كانت تضم الأخوة اللبنانيين، حيث تم إسكان الأخوة السوريين النازحين إلى محافظة ريف دمشق من المناطق التي تشهد اعمال ارهابية".وتابع "تم إسكان مايقارب (2000) شخص في تلك الفنادق مع تقديم وجبات الطعام لهم".وأضاف أن "وجبات الطعام تقدم للسوريين النازحين سواء ممن يسكنون الفنادق المستأجرة من قبل العتبة الحسينية المقدسة، أو غيرهم من الذين وصلوا للمنطقة، كما تم توزيع السلال الغذائية، والافرشة، والبطانيات، والملابس الشتوية عليهم".وبين أن "هذه الجهود تأتي ضمن الرعاية الأبوية للمرجعية الدينية العليا، ونهج ومبادئ العتبة الحسينية المقدسة وممثل المرجعية الدينية العليا عبد الكربلائي الذي لم يدخر جهداً في إغاثة هذه العوائل المنكوبة والمظلومة، لذلك سارعت إدارة العتبة الحسينية المقدسة للاستجابة لهذه النداءات وتوفير مأوى آمن وعيش كريم لإخواننا السوريين".ونشرت نيوز في وقت سابق من اليوم الثلاثاء 3 كانون الأول 2024، مقطع ناشد فيه سكان منطقة الزهراء في مدينة حلب، المرجع الديني الاعلى علي السيستاني بالتدخل ومساعدة النازحين من المدينة التي سيطر عليها مسلحو جبهة النصرة.