مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي في هذا اليوم

ذكر بيان مقتضب ورد لـ نيوز، أن "مجلس الوزراء قرر تعطيل الدوام ليوم الثلاثاء 10 كانون 2024، في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة".وأضاف، أن ذلك جاء "احتفاءً بيوم وذكرى تحرير أرض من عصابات الإرهابية".