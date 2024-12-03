الخميس.. عطلة في هذه المحافظة

وقال الناطق باسم مجلس الحقوقي أحمد في بيان ورد لـ نيوز، انه "صوت مجلس بالأغلبية المطلقة على تعطيل الدوام ليوم الخميس المصادف 5-12-2024 بمناسبة استشهاد الصديقة الطاهرة (فاطمة الزهراء) (عليها السلام)".وأشار الى ان "قرار العطلة يستثني الدوائر الأمنية".