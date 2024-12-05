إليك موعد تفعيل الرادار الذكي في شوارع محافظة كربلاء

وقال محافظ كربلاء، جاسم الخطابي إن هذه المنظومة الجديدة ستُفعّل في الطرق الحيوية، مثل (كربلاء المقدسة- بغداد)، و(كربلاء المقدسة – النجف الأشرف)، إضافة إلى عدد من الشوارع الداخلية التي تشهد عادة كثافة مرورية عالية، موضحا أن الرادارات تستخدم تقنيات حديثة لرصد المخالفات، وأهمها السرعة الزائدة، وتوثيق تجاوز الإشارات المرورية، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.وبين أن الأساس من هذه الخطوة هو تقليل الحوادث المرورية التي ارتفعت معدلاتها مؤخرا، إضافة إلى أن الأجهزة ستوفر بيانات دقيقة عن الحركة المرورية داخل .