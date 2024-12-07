أمين بغداد: مشروع غابات العاصمة درع حصين للبيئة

وقال في كلمة له، إن "مشروع غابات سيكون أكثر 12 مليون متر والمساحات الخضراء توازي الكثافة السكانية في بغداد".وأضاف أن "المشروع سيوفر فرص عمل وسيضم برامج لتدريب الشباب العاطلين عن العمل"، مشيرا الى أن "المشروع سيكون درعاً حصيناً للبيئة".