عطل في تطبيقات إنستغرام وفيسبوك وواتساب حول العالم

نيوز – محلي

اشتكى الكثير من مستخدمي، اليوم الأربعاء، تطبيقات إنستغرام وفيسبوك وواتساب حول العالم.

وذكر عدد من مستخدمي هذه التطبيقات، ان "تطبيقات واتساب وإنستغرام وفيسبوك شهدت عطلا مفاجئا في الكثير من المناطق حول العالم".

وشهدت التطبيقات خللا إرسال الرسائل أو استقبالها، مع صعوبة الاتصال، حيث اشتكى مواطنون عبر أخرى، من خلل في التطبيقات عن العمل.