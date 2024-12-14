المرور تصدر 7 توجيهات

وذكر بيان للمديرية ورد لـ نيوز، أنه "حذرت العامة للأنواء والرصد الزلزالي من وجود تقلبات في الأجواء واندفاع موجة غبار ونصحت بأن الأجواء غير ملائمة للسفر براً في المساء".وأضاف البيان: "وعليه توجه مديرية المرور العامة سائقي المركبات من اجل قيادة آمنة اثناء هبوب العواصف الترابية باتباع الإرشادات التالية:1- أثناء القيادة خلال عاصفة ترابية تأكد من غلق النوافذ وتشغيل تكييف المركبة.2- تأكد من أن المصابيح الأمامية للسيارة تعمل جيداً لزيادة وضوح الرؤية.3- يجب عليك التقليل من السرعة والتنقل بين المسارات بهدوء.4- يجب عليك أن تكون بكامل تركيزك على الطريق أثناء القيادة.5- الالتزام بالسرعات المقررة في مثل هذه الأجواء السيئة.6- على مسافة الأمان حتى تستطيع تفادي أي اصطدامات محتملة.7- الابتعاد عن كافة المخالفات المرورية ومنها مخالفة السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث".