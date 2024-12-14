Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اعتقال رجل حاول تسلق سور البيت الأبيض
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

قراصنة السيارات الهجينة "يصطادون الدولة والناس"

محليات

2024-12-14 | 12:54
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
قراصنة السيارات الهجينة &quot;يصطادون الدولة والناس&quot;
3,932 مشاهدة

لانها هجينة، ليست في نوعية الوقود فحسب، بل هجينة على سوق السيارات والثقافة العراقية عمومًا، من المؤكد أنها ستكون بيئة خصبة لنصب المصائد

ترشيد استهلاك الوقود والتخلص من الاعطال.. الاقبال على المميزات يسرع السقوط

سيارات الهايبرد أو السيارات الهجينة، انتقالة جديدة بدأت تغزو سوق السيارات والشوارع في العراق، وهذا النوع من السيارات يعمل على الوقود الاحفوري المتمثل بالبنزين والكَاز وتعمل على الكهرباء ايضًا في ذات الوقت، وبفعل عدة عوامل مختلفة، أصبح الاقبال عليها متزايدًا.. فالسيارات الهجينة تستهلك وقودًا اقل بنسبة تبلغ 40% لقطع ذات المسافة التي تقطعها السيارات بالوقود المعتاد، فضلا عن أنها ستكون "محمية" من مشاكل رداءة البنزين واعطال الفيت بم و النوزلات وغيرها من أجزاء منظومة الوقود في العجلات التي تعد أكثر الأجزاء تعرضا للاعطال في العراق نتيجة لرداءة البنزين.

الاعفاءات من الجمرك والرسوم تزيد جاذبية "الهايبر" وترفع "ارباح القراصنة


فضلًا عن هذه العوامل الجاذبة، تعد مسألة الإعفاءات الجمركية والرسوم التي تمنحها الحكومة العراقية لهذا النوع من العجلات فمنذ 2019 اصدر مجلس الوزراء قرارات بإعفاء السيارات الهجينة من رسوم اللوحات المرورية وكذلك رسوم الكمارك والتي تعادل قرابة 15% من سعر استيراد العجلات، أي ان الاعفاء يتجاوز المليونين الى 5 ملايين دينار من السعر الأصلي.




مزايا سيارات الهايبرد والاعفاءات الجمركية ترفع الاقبال وتوفر فرصة ذهبية للنصب

هذه المزايا جعلت الاقبال على شراء السيارات الهجينة بشغف كبير من المواطنين فرصة ذهبية للنصب، سواء على المواطنين او على الحكومة ذاتها، فالاعفاءات الجمركية بيئة خصبة للتهرب من الضرائب والحصول على أرباح هائلة سواء بالفساد او بالاحتيال.

احتيال على الدولة والناس..ادخال سيارات عادية وتسجيلها "هايبرد" لكسب الارباح

بحسب معلومات حصلت عليها السومرية فإن الكثير من العجلات بدأت تدخل الى الجمارك وتسجيلها على انها سيارات هجينة بينما بالحقيقة هي سيارات اعتيادية تعمل على الوقود المتمثل بالبنزين او الديزل، وبعمليات فساد او احتيال يتم تسجيلها على انها هجينة للاستفادة من قرار مجلس الوزراء بالاعفاء الجمركي والرسوم، فهامش الربح مبدئيًا سيكون 15% لمجرد دخولها من الحدود باستثناء هامش الربح الإضافي الذي سيتم تحميله فيما بعد، فهامش الربح هذا البالغ 15% يمثل الأموال التي تم اقتطاعها من جيب الدولة كاعفاء من الرسوم لتذهب بجيب المستورد او تاجر السيارات.

توقعات بنمو السيارات الهجينة في العراق 6.5% سنويا بين 2023 و2029

وتشير التقديرات المختصة الى ان حجم سوق السيارات الهجينة في العراق من المتوقع ان ينمو بمعدل سنوي يبلغ 6.5٪ خلال الفترة 2023 وحتى 2029.

اكثر من 35 الف عجلة تباع في العراق سنويا من بينها الهايبرد

وعمومًا يبلغ حجم استيراد ومبيعات السيارات في العراق اكثر من 35 الف عجلة، وفي 2022 استورد العراق سيارات بقيمة 3.4 مليار دولار ليكون بذلك ثامن أكبر مستورد للسيارات في العالم، وتأتي استيرادات العراق للسيارات أولا من الامارات واليابان وكوريا الجنوبية والصين.

اسعار الهجينة ضعف عجلات البنزين ما يرفع من ارباح "القراصنة" وخسارة الدولة والناس

وتبلغ أسعار السيارات الهجينة اعلى بحوالي ضعف العجلات التي تعمل على وقود البنزين، ومع الاقبال المتزايد عليها، تصبح الأرباح المتشكلة من تجارة السيارات الهجينة مغرية، مدعومة بالاعفاءات الجمركية، وفي ذات الوقت فان الأسعار المرتفعة لهذا النوع من السيارات سيؤدي الى خسائر كبيرة للمواطنين وللدولة على حد سواء نتيجة عمليات التلاعب باستيراد سيارات بنزين على انهاء سيارات هجينة تعمل على الكهرباء.

اعفاءات جمركية واسعار اعلى من القيمة.. ارباح بملايين الدولارات سنويا

يعمد المستوردون المتلاعبون الى إضافة أجزاء كهربائية في السيارات او تزوير أوراق السيارات وتزويدها باوراق ووثائق تثبت انها سيارات هجينة، وبعمليات الاحتيال والتزوير هذه قد تصل الأرباح الى عشرات الملايين من الدولارات سنويًا سواء بالاحتيال على الإعفاءات الجمركية، او بيع المركبات بأسعار اعلى من أسعارها الحقيقية، على انها سيارات هجينة.
 
هذا التقرير من ضمن برنامج "حصاد السومرية" من تقديم ورود الموزاني وإعداد غرفة أخبار "السومرية"، يُعرض كلّ جمعة السّاعة 8:30 مساءً. لمشاهدة الحلقة كاملة، انقر هنا.
 
>> انضم الى السومرية على واتساب 

محليات

خاص السومرية

السومرية

العراق

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
عشرين
Play
عشرين
سوريا بعد الاسد.. العراق في قلب العاصفة - الحلقة ٤٨ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-14
Play
سوريا بعد الاسد.. العراق في قلب العاصفة - الحلقة ٤٨ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-14
رحال
Play
رحال
أطراف العاصمة بغداد - الحلقة ٢٧ | الموسم 5
13:30 | 2024-12-14
Play
أطراف العاصمة بغداد - الحلقة ٢٧ | الموسم 5
13:30 | 2024-12-14
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-14
Play
نشرة ١٤ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-14
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
14-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-14
Play
14-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-14
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٤ الى ٢٠ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-12-14
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٤ الى ٢٠ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-12-14
Biotic
Play
Biotic
سكري الحمل ، التهاب السحايا واضطراب المعدة - الحلقة ٣٥ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-13
Play
سكري الحمل ، التهاب السحايا واضطراب المعدة - الحلقة ٣٥ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-13
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
قراصنة السيارات الهجينة يصطادون الدولة والناس - حلقة ٦ | 2024
13:30 | 2024-12-13
Play
قراصنة السيارات الهجينة يصطادون الدولة والناس - حلقة ٦ | 2024
13:30 | 2024-12-13
علناً
Play
علناً
التهديدات الامنية وضبط الحدود العراقيه السورية - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
15:30 | 2024-12-12
Play
التهديدات الامنية وضبط الحدود العراقيه السورية - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
15:30 | 2024-12-12
Celebrity
Play
Celebrity
الشاعر الشعبي عماد فاخر - الحلقة ٣٥ | season 3
14:30 | 2024-12-12
Play
الشاعر الشعبي عماد فاخر - الحلقة ٣٥ | season 3
14:30 | 2024-12-12
Morning Live
Play
Morning Live
التفاعل بين صناعة المحتوى والتمثيل - حلقة ١٧٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-12
Play
التفاعل بين صناعة المحتوى والتمثيل - حلقة ١٧٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-12
الأكثر مشاهدة
عشرين
Play
عشرين
سوريا بعد الاسد.. العراق في قلب العاصفة - الحلقة ٤٨ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-14
Play
سوريا بعد الاسد.. العراق في قلب العاصفة - الحلقة ٤٨ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-14
رحال
Play
رحال
أطراف العاصمة بغداد - الحلقة ٢٧ | الموسم 5
13:30 | 2024-12-14
Play
أطراف العاصمة بغداد - الحلقة ٢٧ | الموسم 5
13:30 | 2024-12-14
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-14
Play
نشرة ١٤ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-14
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
14-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-14
Play
14-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-14
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٤ الى ٢٠ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-12-14
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٤ الى ٢٠ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-12-14
Biotic
Play
Biotic
سكري الحمل ، التهاب السحايا واضطراب المعدة - الحلقة ٣٥ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-13
Play
سكري الحمل ، التهاب السحايا واضطراب المعدة - الحلقة ٣٥ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-13
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
قراصنة السيارات الهجينة يصطادون الدولة والناس - حلقة ٦ | 2024
13:30 | 2024-12-13
Play
قراصنة السيارات الهجينة يصطادون الدولة والناس - حلقة ٦ | 2024
13:30 | 2024-12-13
علناً
Play
علناً
التهديدات الامنية وضبط الحدود العراقيه السورية - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
15:30 | 2024-12-12
Play
التهديدات الامنية وضبط الحدود العراقيه السورية - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
15:30 | 2024-12-12
Celebrity
Play
Celebrity
الشاعر الشعبي عماد فاخر - الحلقة ٣٥ | season 3
14:30 | 2024-12-12
Play
الشاعر الشعبي عماد فاخر - الحلقة ٣٥ | season 3
14:30 | 2024-12-12
Morning Live
Play
Morning Live
التفاعل بين صناعة المحتوى والتمثيل - حلقة ١٧٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-12
Play
التفاعل بين صناعة المحتوى والتمثيل - حلقة ١٧٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-12
اخترنا لك
طقس العراق...موجة البرودة تستمر وحديث عن "صقيع"
16:05 | 2024-12-14
في ديالى.. "مريض نفسيا" يتعرض لاعتداء بتهمة تمزيق صور
15:43 | 2024-12-14
وفاة محكوم "مدى الحياة" في بغداد
15:12 | 2024-12-14
تعديل الموازنة.. ضيف جديد بسلة القوانين الخلافية
13:47 | 2024-12-14
هل تسببت الأحوال الجوية بإيقاف حركة الملاحة بمطاري النجف وبغداد؟
13:01 | 2024-12-14
"بلد" يسجل 50 حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية
12:43 | 2024-12-14
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.