عراقيون يخيمون في جبال جومان.. مشاهد تخطف الأنفاس وسط الثلوج (صور)

الملتقطة تعكس أجواءً ساحرة، حيث تلتقي قمم الجبال الشاهقة مع الغيوم، وتنساب الوديان في تناغم ساحر.مشهد التخييم في جومان يُبرز الطبيعة التي تنافس أرقى الوجهات السياحية العالمية، مما يجعلها وجهة مثالية لعشاق المغامرة والاسترخاء وسط أجواء ثلجية لا تُنسى.