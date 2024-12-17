ماذا ينتظر العراقيون بعد موجة البرد؟

نيوز – محلي

توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم الثلاثاء، تساقطاً للأمطار الرعدية نهاية الأسبوع الحالي.

وقالت في بيان ورد لـ نيوز، ان "طقس يوم غد الأربعاء سيكون الطقس صحواً بارداً مع بعض الغيوم، والحرارة مقاربة لليوم السابق"، مشيرة الى ان "طقس يوم الخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم، درجات الحرارة ترتفع قليلاً في جميع مناطق البلاد".

واضافت أن "طقس يوم سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم على العموم مع فرصة لتساقط زخات مطر رعدية في أماكن متفرقة من البلاد، درجات الحرارة ترتفع في جميع مناطق البلاد، لافتة الى ان "طقس يوم السبت سيكون الطقس غائماً جزئياً على العموم يتحول إلى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر في المنطقة الشمالية، درجات الحرارة تنخفض في جميع مناطق البلاد".

وذكرت أن "درجات الحرارة العظمى في أربيل والسليمانية 12، وفي نينوى وكركوك 13، صلاح الدين وكربلاء المقدسة 14، بغداد وديالى 15، النجف الأشرف والديوانية وواسط وبابل 16، البصرة والمثنى وذي قار 18".

وأوضحت ان "درجات الحرارة الصغرى ليوم غد الأربعاء ستكون في السليمانية -1 واربيل صفر ودهوك 2 مئوية امام بغداد ستكون 2 مئوية أيضا، فيما ستسجل النجف وميسان وكركوك والانبار 4 مئوية".