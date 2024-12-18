"صوبة" تفجع عائلة كربلائية (صور)

وقال مصدر أمني في حديث لـ نيوز، إن "أحد شرطة تلقى بلاغا بوجود حادث حريق منزل في ضمن المنطقة القديمة وسط المحافظة".وأضاف المصدر، أن "الحادث أودى بحياة 2 من أصحاب وآخر بحالة خطرة"، الى ان "سبب الحريق كان بفعل مدفأة (صوبة) بحسب الساكنين في الدار".