بحوزته 400 ألف دولار.. اعتقال متهم حاول تهريب عملة باتجاه الشمال

وقال المصدر، لـ نيوز، أن "قوة امنية القت القبض على شخص وعجلته حاول الهرب من منحنى التفتيش في سيطرة الشعب"، الى ان "المتهم كان يروم تهريب العملة الصعبة باتجاه الشمال".وأضاف، انه "تم ضبط بحوزته مبلغ قدره 400 ألف دولار امريكي مع مسدس".