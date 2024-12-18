اعتقال تجار مخدرات في أربيل

وقالت المديرية في بيان رسمي، إنه "تم القبض على مجموعتين من تجار بناءً على أمر من تحقيق أسايش أربيل، وضمت خمسة أشخاص".

وذكرت المديرية أنه "تم ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزتهم، شملت وماريجوانا، بالإضافة إلى أدوات تُستخدم في تعاطي هذه المواد"، موضحة أن "أربعة من المتهمين هم من أهالي مدن جنوب وخارج إقليم كردستان".