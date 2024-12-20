تحذير للعراقيين.. العاصفة تقترب

نيوز – محلي

حذرت هيئة الانواء الجوية، اليوم الجمعة، من عواصف رعدية شمال قد تؤثر على الطيران.

وقالت في بيان ورد لـ نيوز، ان "المنطقة المؤشرة باللون الاحمر في المخطط ادناه تبين وجود غيوم وعواصف رعدية قد تؤثر على الطيران". وأضافت ان "العواصف تتحرك باتجاه الشرقي".

