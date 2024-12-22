وزير العدل يوجه بتقديم كافة التسهيلات لدعم العمل الصيدلي

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، إن "الوزير استقبل اليوم نقيب الصيادلة في حيدر الصائغ وذلك لبحث سبل دعم واقع العمل الصيدلي والخطط المعدّة لتطوير قطاع الرعاية المقدمة للمواطنين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لدعم المستثمرين والشركات المتخصصة بالصناعات الدوائية".وبحسب البيان، أشار الوزير إلى "دور وزارة العدل في ابداء وتقديم كافة التسهيلات من خلال دوائر التسجيل العقاري والكتاب العدول والتنفيذ، لدعم هذا القطاع الحيوي والذي يعد ضمن اولويات البرنامج في والعمل التشاركي مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية الخدمية".